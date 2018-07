Et täna saab oma lõpplahenduse Soome MM-ralli, on ka Õhtulehe tänase statistikapommi teemaks ralli võitmine.

Soome rallit on ajalooliselt domineerinud skandinaavlased: 58 korral on poodiumi kõrgeimale astmele tõusnud kas soomlane või rootslane. Vaid 8 korda on võitja pärit olnud mõnest muust riigist (Prantsusmaa, Hispaania, Eesti ja Põhja-Iirimaa).

7 võiduga on Soome ralli edukaimad piloodid legendaarsed Hannu Mikkola ja Marcus Grönholm.