Teist suve järjest käib jalgpalliturul pöörane kulutamine. Seni on suurima ülemineku eest hoolitsenud Torino Juventus, kes maksis Cristiano Ronaldo eest Madridi Realile 100 miljonit eurot, mis tegi Portugali ründajast kõigi aegade kalleima enam kui 30aastase jalgpalluri.

Kokku on Ronaldo eest senise karjääri jooksul makstud 221 miljonit, mis annab talle vastavas edetabelis Neymari järel teise koha. Brasiilia väravaküti eest on kokku välja käidud koguni 308,2 miljonit eurot. Kolmandat kohta hoiab 19aastane Kylian Mbappe, kelle eest maksti mullu 180 miljonit eurot. Võib eeldada, et prantslane võtab tulevikus tabeli esikoha enda valdusesse.

Neymar (Santos, Barcelona, PSG) 308,2 miljonit eurot Cristiano Ronaldo (Sporting, Manchester United, Madridi Real, Juventus) 221 miljonit eurot Kylian Mbappe (Monaco, PSG) 180 miljonit eurot Philippe Coutinho (Vasco da Gama, Inter, Liverpool, Barcelona) 174 miljonit eurot Angel Di Maria (Rosario Central, Benfica, Madridi Real, Manchester United, PSG) 169,2 miljnoit eurot Ousmane Dembele (Rennes, Dortmundi Borussia, Barcelona) 160 miljonit eurot Zlatan Ibrahimovic (Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, PSG, Manchester United) 159,5 miljonit eurot Romelu Lukaku (Anderlecht, Chelsea, West Bromwich, Everton, Manchester United) 140,2 miljonit eurot James Rodriguez (Envigado, Banfield, Porto, Monaco, Madridi Rel, Müncheni Bayern) 140,1 miljonit eurot Gonzalo Higuain (River Plate, Madridi Real, Napoli, Juventus) 140 miljonit eurot.

*tabeli koostanud goal.com lisas igasse sumasse ka lepingu lisatasud ja boonused, mis kaasnevad teatud lepingutingimuste täitmisega