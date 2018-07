Täna saab esimese täispika võistluspäevaga hoo sisse kauaoodatud Soome MM-ralli, tänu millele on paslik aeg avaldada Õhtulehe teine statistikapomm Jyväskyläst. Sel korral keskendume senisele MM-hooajale.

Kõige rohkem kiiruskatseid - maagiline number on 31 - on 2018. aastal võitnud Ott Tänak. Lähimal jälitajal Thierry Neuville'il on kirjas 29 katsevõitu.

Tänavusel hooajal on sõidetud 128 kiiruskatset, millest 54 on kihutatud ajal, mil Sebastien Ogier hoiab rallil liidrikohta. Tegemist on MM-sarja tänavuse tippmargiga.