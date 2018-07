Et autoralli MM-karussell jätkub sel nädalavahetusel Soomes ning meie põhjanaabrid on rallirahvas, keskendub Õhtulehe statistikapomm täna soomlaste saavutustele MM-sarjas.

201. korda startis Jari-Matti Latvala kaardilugeja Miikka Anttila tänavu Soomes MM-sarjas. Tegemist on MM-sarja rekordiga, sest ükski piloot ega kaardilugeja pole rohkematel etappidel osalenud.

Latvalal on MM-sarjas starte 190, mis on tegevpilootide tippmark. Soomlasest enamat on suutnud vaid Carlos Sainz (196).