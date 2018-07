Täna algaval Soome MM-rallil on aastate jooksul kaasa teinud ka paljud eestlased. Õhtuleht toob teieni statistikapommi, kus on seotud just Soome ralli ja maarjamaalased.

Esimesed eestlased pärast meie vabariigi taasiseseisvumise väljakuulutamist leiab Soome ralli protokollist just 1991. aastal, kui stardis olid Priit Kasak - Toomas Kasak. Kuna ralli algas kaks päeva pärast Eesti taasiseseisvumise väljakuulutamist, märgiti protokollis vendade nime taha Nõukogude Liidu lipp.

Pildil alates paremalt: Markko Märtin, Rainer Aus ja Toomas Kasak. (KALEV SAAR)

Esimeste eestlastena osalesid Soome MM-rallil 1979. aastal ekipaažid Eedo Raide - Georg Valdek (38. koht) ja Heiki Ohu - Toomas Diener (43.).