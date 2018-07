Kui enne MMi räägiti, et Lozano võib peagi kolida Evertoni, siis nüüd kuuluvad huviliste sekka ka Barcelona, Dortmundi Borussia, AS Monaco, Londoni Arsenal, Manchester United ja Tottenham. Mehhiko ajakirjanduses räägitakse, et kõige paremini võiks talle sobida Inglismaa kõrgliiga mängustiil.

Lozano agendiks on kuulus Mino Raiola, kes on läbi Zlatan Ibrahimovici ja Paul Pogba tõestanud, et oskab oma mängijate eest väga suuri summasid küsida.

Aleksandr Golovin (paremal). (AFP/Scanpix)

Aleksandr Golovin, Venemaa

22aastane venelane on Moskva CSKAs tõusnud põhimeheks ja tõestas MMil, et ka Venemaal osatakse suurepäraseid mängijaid kasvatada.

Peamiselt võitlevad tema nimel Chelsea ja Monaco, viimane on juba oma pakkumise teinud. Chelsea uus peatreener Maurizio Sarri proovis Golovini ka eelmisel hooajal Napolisse meelitada, kuid tulutult.

Arvatakse, et Golovini hinnasilt jääb 30 miljoni euro kanti.

Kasper Schmeichel. (AFP/Scanpix)

Kasper Schmeichel, Taani

Kuulsa Peter Schmeicheli poeg astus isa varjust välja juba hooajal 2015/16, kui ta Leicester City Inglismaa meistritiitlini tõrjus. 31aastane taanlane jõudis enne Leicesteriga liitumist esindada nii Manchester Cityt, Darlingtoni, Buryt, Falkirki, Cardiff Cityt, Coventry Cityt, Notts Countyt kui ka Leeds Unitedit.

Nüüd on ta end tõestanud maailma ühe parima puurilukuna ja MM andis potentsiaalsele klubivahetusele ainult hoogu juurde.

Kui Thibaut Courtois peaks Chelseast Madridi Reali kolima, võivad Londoni sinised suunata pilgud just Schmeicheli poole. Taanlase vastu on huvi üles näidanud ka AS Roma, kelle puuilukku Alissoni samuti Chelseaga seostatakse.

Schmeicheli eest peaks välja käima 50-60 miljonit eurot.

Yerry Mina. (AFP/Scanpix)

Yerry Mina, Wilmar Barrios ja Juan Quintero, Kolumbia

MMi üks silmapaistvamaid kaitsjaid Yerry Mina kuulub Barcelona nimekirja, kuid pääses mullu väljakule vaid kuues mängus. Venemaal lõi ta oma koondise kasuks aga kolm väravat ja mängis keskkaitses suurepäraselt.

Tema leping Kataloonia klubiga kestab 2023. aastani, kuid kui 23aastane mees peaks saadaval olema, leidub kosilasi igast Euroopa tippliigast. Väidetavalt on huvi üles näidanud Everton, Fenerbahce ja West Ham United.

24aastane Wilmar Barrios mängib endiselt ookeani taga Boca Juniorsis, kuid Tottenham olevat nõus kaitsva poolkaitsja eest maksma ligi 20 miljonit eurot.

Juan Quintero kuulub juba 2013. aastast Portosse, kuid teda on tihti laenule antud ja mullu mängis ta River Plate'i eest. Ka teda seostatakse Tottenhamiga, kes olevat 25aastase ründaja eest nõus välja käima umbes 25 miljonit eurot. MMi järel liitus Quintero-jahiga ka Madridi Real.

Milad Mohammadi. (Reuters/Scanpix)

Alireza Jahanbakhsh ja Milad Mohammadi, Iraan

Iraani koondise 24aastane ründav poolkaitsja Alireza Jahanbakhsh teenis viimased kolm aastat AZ Alkmaari värve ja on Hollandi tiimi kasuks löönud 37 väravat. Äsja Riyad Mahrezist ilma jäänud Leicester City on valmis Iraani talismani eest maksma enam kui 20 miljonit eurot.

Jahanbakhshi eakaaslane Milad Mohammadi kuulub Groznõi Ahmati ridadesse. Peamiselt jäi ta MMilt meelde saltoaudi katsetusega, kuid tegelikult hinnatakse äärekaitsjat Euroopas üsna kõrgelt.

Päris esimese klassi tippklubidega meest ei seostata, kuid omavahel on võitlema hakanud Šotimaa suurklubid Rangers ja Celtic. Väidetavalt peaks Mohammadi kätte saama vähem kui 5 miljoni euro eest.

Ante Rebic. (AP/Scanpix)

Domagoj Vida ja Ante Rebic, Horvaatia

29aastane kaitsja Domagoj Vida on läbi Osijeki, Leverkuseni, Zagrebi Dinamo ja Kiievi Dinamo jõudnud omadega Besiktasesse. Tema eest peaks välja käima veidi enam kui 20 miljonit eurot ja võimalikud kosilased on Liverpool, Sevilla ja Madridi Atletico.

24aastane terav ääremängija Ante Rebic tegi viimati suuri tegusid Frankfurti Eintrachtis, kuid nüüd seostatakse teda 50 miljoni euro kanti ulatuva üleminekuga Manchester Unitedisse.

Jo Hyeon-woo (üleval reas, paremalt teine) (AP/Scanpix)

Jo Hyeon-woo, Lõuna-Korea