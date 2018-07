Kaks viimast hooaega Šveitsi klubis Schönenwerdi Volleys mänginud nurgaründaja Kristo Kollo karjäär jätkub Itaalia esiliigas. Kollo sõlmis aastase lepingu VBC Mondovi klubiga ja läheb uuele hooajale vastu ootusärevalt.

Kollo sõnul oli Itaalia klubi asjaajamine kiire ja konkreetne. „Meeskonna peatreener, itaallane Marco Fenoglio tundis minu palkamise vastu suurt huvi ning uuris meie koondise peatreenerilt Gheorghe Cretult minu kohta. Fenoglio juhendab ka Slovakkia naiste koondist ja on juhendanud nii Itaalia kõrgliiga- kui esiliigameeskondi,“ rääkis Kollo volley.ee vahendusel.

Võistkond on rahvusvaheline ja ühe mehega on Kollo ka Šveitsis koos mänginud. „Hollandi koondislane Fabian Plak mängis mõnda aega Schönenwerdis ja teda ma tunnen.“

Nurgaründaja usub, et tugeva võrkpallimaa Itaalia esiliiga on heaks hüppelauaks. „Itaalia on kindlasti samm edasi, päris asine samm ja Cretu ka soovitas Itaaliat. Seal lihtsaid võistkondi pole, ei saa kergemalt ühtegi mängu võtta. Pinget on rohkem ja eks mängijatelt ka nõutakse rohkem, mul on uue hooaja osas kõrged ootused.

Minu klubiline taust pole välislepingu teenimiseks just väga hea, tänu koondisemängudele ma selle lepinguni jõudsin. Klubil on miinimumeesmärk jõuda play-offi,“ lisas võrkpallur, kes juba uuel nädalal alustab taas treeninguid Eesti rahvusmeeskonnaga ja valmistub augustis toimuvateks Euroopa meistrivõistluste valikmängudeks.