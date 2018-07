Järgmine Premier League'i hooaeg on viimase 22 aasta jooksul esimene, kui Arsenali peatreeneritoolil ei istu legendaarne Arsene Wenger. Nüüd on prantslane tunnistanud, et jäi Londoni klubisse liiga kauaks.

Tema viimased aastad Arsenalis möödusid suures osas fännide kriitika all. Arsenal ja neljas ehk viimane Meistrite Liigasse viiv koht liigas on praeguseks sama kokku kasvanud kui Wenger ja Arsenal. Mitu hooaega nõuti 68aastase prantslase vallandamist, kuni selle kevadeni, mil ta lõpuks oma tagasi astumisest teatas.

Kui Wengerilt küsiti, mis oli tema suurim viga, vastas ta: "Ilmselt 22 aastaks samasse klubisse jäämine. Mulle meeldib palju ringi liikuda, aga mulle meeldivad ka väljakutsed. Kohati olen olnud oma väljakutsete vang."

Wenger lisas ka, kellelt ta soovib kõige rohkem andestust paluda. "Kõikidelt inimestelt, kes on minu pärast kannatanud. Minu töös tuleb pidevalt teha otsuseid, mis karistavad inimesi. Kui töötad 25mehelises meeskonnas, tuleb põhimõtteliselt igal laupäeval või teisipäeval 14 inimest töötuks jätta."