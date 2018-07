Kaheksakordne olümpiavõitja Usain Bolt on liikumas Austraaliasse, et A-liiga klubi Central Coast Marinersiga kuue nädala pikkune testimine läbida.

Marinersi tegevdirektori Shaun Mielekampi sõnul on klubi Bolti jahtinud juba neli kuud ja järgneda võib ühe aasta pikkune leping. Jalgpalliagendi Tony Rallise sõnul on kokkulepe juba sõlmitud.

31aastane jamaikalane on peale kergejõustikukarjääri lõpetamist treeninud erinevate Saksamaa, Norra ja Lõuna-Aafrika Vabariigi kubidega ning teeb tööd selle nimel, et saada professionaalseks jalgpalluriks.

Hr. Mielekamp on optimistlik ja arvab, et testperioodi võidakse pikendada. "Kui kõik läheb hästi, kes teab. Ta võib A-liigas tuleval hooajal särama lüüa. Esimese asjana tuleb teada saada, kui hea jalgpallur ta on. Aeg näitab, mis tasemel ta on ja kas ta sobib A-liigasse."