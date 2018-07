Seitse aastat Islandi jalgpallikoondist juhendanud ja koondise esmakordselt MMile viinud Heimir Hallgrimsson on treeneriametist loobunud.

Heimir määrati koondise abitreeneriks 2011. aastal, mil peatreeneriks sai rootslane Lars Lagerbäck. 2016. aasta EMil jõuti peale Inglismaa alistamist veerandfinaali ning Heimir sai Islandi peatreeneriks. Ajaloo esimeses MM-mängus saavutati 1:1 viik Argentina vastu, kuid järgmised kaks mängu kaotati ja lepiti alagrupis viimase kohaga.

"Olen väga ohke ja koondise juhendamine oli privileeg. On suurepärane öelda, kui palju professionaalsemaks kõik on muutunud," lausus 51aastane islandlane. "Ehk tekib küsimus: miks sa siis lahkud, kui kõik nii imeline on? Kui ma jääksin, siis jätkuks kõik sama fookuse, sama rõhuasetusega ning ühel hetkel kaoks motivatsioon ja tekiks väsimus."

Heimir lisas, et meeskonna edu ei ole vaid ühe inimese taga ja neid on liiga palju, et kõki nimeliselt tänada. Järgmine etapp Hallgrimssoni karjääris pole veel selgunud, kuigi pakkumisi on tulnud nii klubidelt kui ka koondistelt.

The FA of Iceland can now confirm that Heimir Hallgrímsson will not continue as head coach of the Icelandic men´s national team. Hallgrímsson steps down as Iceland coach at his own request after 7 years in the job, having joined in 2011. pic.twitter.com/4Srl1lDdkq