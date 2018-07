Tour de France'i 10. etapp viis ratturid esimest korda Alpidesse. Rein Taaramäe tegi tubli sõidu ja tasuks kolmas koht, etapivõit läks Julian Alaphilippe'ile.

Prantsusmaa velotuuri 10. etapil sõitis Taaramäe pikalt 18liikmelises juhtgrupis, kust eestlane eelviimasel tõusul, 32 km enne finišit eest spurtis. Peagi püüdis Reinu kinni Julien Alaphilippe, kes järgmisel laskumisel eest läks ja edasi edu vaid suurendas.

Finišis heitles Eesti rattur Jon Izaguirre'iga, kellele Taaramäe lõpuheitluses siiski alla jäi ja poodiumi madalaima astmega leppima pidi. Izaguirre'il kogunes kaotust Alaphilippe'ile 1.34, Taaramäe jäi alla minuti ja 40 sekundiga.

Üldarvestuses kindlustas esikohta Greg Van Avermaet, kelle edu Geraint Thomase ees on nüüd 2.22. Alejandro Valverde jäi kolmandana alla kolme minuti ja 10 sekundiga. Taaramäe on üldarvestuses 40., kaotust 24 minutit ja kolm sekundit. Tanel Kangert asub 10 kohta kõrgemal, 30. kohal, kaotust Avermaetile 13 minutit ja üheksa sekundit.

Mäekuninga arvestuses juhib võimsa sõidu teinud Alaphilippe 41 punktiga, tema järel hoiab teist kohta Taaramäe (28), kolmas on Serge Powels (24).