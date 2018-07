Madridi Reali toetajad on pidanud sel suvel mitu ränka hoopi üle elama. Esmalt peatreener Zinedine Zidane'i tagasiastumine ning seejärel tähtmängija Cristiano Ronaldo üleminek Juventusesse, kelle fännid võivad aga rõõmustada - ka Zidane on Itaalia klubiga liitumas.

Ei, 46aastane prantslane pole praegust Juventuse peatreenerit Massimiliano Allegrit asendamas, vaid võtab oktoobris sisse koha klubi juhtkonnas. 90ndate lõpus Juventuse eest 209 kohtumist pidanud Zizou hakkab tööle klubi direktori Fabio Paratici nõustajana.

Kuigi prantslane ja 33aastane Portugali superstaar ei puutu Torinos ilmselt kokku nii tihedalt kui Hispaanias, on Ronaldo jaoks kindlasti kasulik, kui tuttav nägu klubis olemas on.

Portugallane sõlmis Juventusega nelja aasta pikkuse lepingu, ehk kontrahti lõppedes on ründestaar juba 37. Cristiano sõnul tunneb ta ennast siiski suurepäraselt. "Olen kõikidest teistest mängijatest, kes minu eas arvavad, et nende karjäär on läbi, erinev, aga tahan ka seda näidata. Ma pole 23, olen 33. See annab mulle tulevikuks nii palju hoogu juurde."