Liverpoolil on juba pikalt jahtinud AS Roma brasiillasest väravavahti, kes asendaks väravasuul apsakaid tegeva Loris Kariuse. Liverpooli fännid, kes te ilmselt juba rõõmustate, vaadake uuesti üle pealkirjas seisev nimi. Kas sealt pole mitte üks 's' puudu?

Just sellise tünga tegi Ameerika komöödianäitlejanna Alison Becker, kes peaaegu Roma väravavahi Alisson Beckeriga nime jagab. New Jersey näitlejanna säutsus Twitteris, et on väravavahina Liverpooliga liitumas. Inglismaa klubi fännid said kiirelt naljast aru ja jagasid postitust esimese tunni jooksul üle 5000 korra. Paljud läksid aga ka esialgu õnge.

Excited to announce that I will be joining Liverpool as a goalkeeper! — alison becker (@thealisonbecker) July 17, 2018

You had me for a second — 🤷🏽‍♂️ (@ROUNDTHEBEND__) July 17, 2018

Must be true pic.twitter.com/49bP0nBulR — Phillip A Lewis (@peopleswarrior) July 17, 2018

Can you not? I’m very tense right now pic.twitter.com/6k4edrjbQk — Cosmo Khan (@CosmoKh4n) July 17, 2018

This is some another level joking..... — Vamsy LFC (@VamsyLFC) July 17, 2018