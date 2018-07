Meistrite Liiga esimeses eelringis Be'er Sheva Hapoelile kahe mängu kokkuvõttes kindlalt 2:7 alla jäänud FC Flora peatreener Jürgen Henn tunnistas, et edasimineja otsustati juba Tallinnas.

"Reaalsus oli see, et esimene mäng otsustas paari ära, aga me valmistusime selleks mänguks nii, et see aitaks meid järgmistes ringides. Oli teada, et meie jaoks lähevad mängud Euroopa liigas edasi," sõnas Henn peale mängu Õhtulehele.

"On positiivne, et me suutsime väga tugevale vastasele kaks väravat lüüa. Teises mängus oli meil 2-3 täiesti sajaprotsendilist võimalust. Tasemevahe oli muidugi suur, aga kõik mängijad andsid endast maksimumi," leidis Eesti meisterklubi treener ka positiivset.