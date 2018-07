Vana kalamees läheb algajaga kalale ja annab talle ühe oma õnge hoida. Kui pool tunnikest on ära istutud, küsib noorem:

"Kuule, mis see asi maksab, mis vee peal hulbib?"

"Ah kork või? Kolm krooni," vastab vana.

"Tead, siis ma olen sulle kolm krooni võlgu - see kuramus kadus vee alla!"