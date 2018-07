Prantsusmaa antirassistlik ühendus kutsus Horvaatia jalgpallimeeskonda 'dramaatiliselt ühtlaseks' ja 'ilma värvita'.

LICRA (International League against Racism and Antisemitism ehk Rahvusvaheline Rassismi ja Antisemitismi vastane Liit) on rasissmivastane organisatsioon. Ometi ei saa Horvaatia jalgpallimeeskonna kohta öeldud remarke kirjeldada muud moodi kui väga rassistlikena.

LICRA kirjutas Facebooki postituse, kus kiideti Prantsusmaa värvilist meeskonda ja kritiseeris Horvaatia tiimi, kes oli liiga valge.

15. juuli postituses seisis: "Tänane mäng paistab ajalooliselt ja sotsioloogiliselt silma... Prantsusmaa tiim, kes on mitmevärviline, multikultuurne läheb vastu Horvaatia dramaatiliselt ühtlasele ja ilma värvita meeskonnale."

Kirjutis kustutati saadud vastukaja tõttu, kuid see asendati veelgi vastuolulisema postitusega, kus seostati horvaate maffiaga.