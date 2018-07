On täiesti reaalne, et sel nädalavahetusel toimuv Saksamaa Grand Prix võib jääda mõneks ajaks viimaseks. Nürburgring on majandusraskustes olnud juba aastaid ning Hockenheim ei saa igal aastal võidusõiduga miinustesse jääda.

Kohaliku poisi Sebastian Vetteli jaoks on Hockenheim 'alati midagi erilist' olnud, tegevdirektor Toto Wolff on põnevil, et Mercedes koju naaseb ning tribüünid on eeldatavalt sama täis kui 2006. aastal, mil Michael Schumacher seal oma viimasel F1 hooajal võidu võttis.

Seega paljud ootavad Saksamaa etappi väga, kuid nagu eelmisel ja 2015. aastal, ei toimu Saksa GP-d ka järgmisel aastal ning äärmiselt kahtlane on ka 2020.