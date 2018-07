33aastase mängija eest 117 miljonit eurot maksta on kallis? Mõelge uuesti, sest Juventus teenib ainuüksi särkide müügiga kõvasti raha tagasi. simese 24 tunniga müüdi 520 000 CR7 särki.

Üks särk maksab 100 eurot, seega teenitud on juba ligi 55 miljonit eurot -peaaegu pool üleminekusummast. Tõsi, klubid saavad vaid 10-15% müügitulust, seega klubi näeb sellest rahast heal juhul vaid 9 miljonit.

Sellegipoolest tunneb Itaalia meisterklubi siiani ostu järelmõjusid. Juventuse aktsiad tõusid 40% ning sotsiaalmeediakanalid said päevaga juurde ligi 1.5 miljonit jälgijat. Lisaks lubas Ronaldo Juventuse 'uuele tasandile viia' ja 'klubi ajaloos märk maha panna'. Tundub, et portugallane on juba ilma palligi löömata seda teinud.