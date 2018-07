Lähinädalatel on oodata suurt väravavahtide ringreisi: Liverpool soovib endale napsata Roma väravavahti Alisson Beckerit,Thibaut Courtois vastu tunneb huvi Madridi Real, Chelsea soovib belglase lahkumisel soetada Taani puurivahti Kasper Schmeichelit või kolm aastat tagasi Arsenali liikunud Petr Cechi.

Cech valvas Londoni sinise klubi väravat 11 aastat ja teda meenutatakse endiselt väga hea sõnaga, kuid praegu poleks ta ilmselt eriti hea asendus MMi parimaks väravavahiks valitud Courtois'le. On selge, et endise Tšehhi koondislase parimad päevad on juba möödas ning Arsenali eest pole kollkipper suutnud säravaid esitusi jätkata.

Nüüd on Kahurimehed (Arsenali hüüdnimi - toim) põhiväravavahiks klubisse toonud ka sakslase Bernd Leno ja mänguaeg kuivaks 36aastasel palluril ilmselt väga kokku. Tundub, et Petr Cech ise aga klubivahetust ei soovi. "Hiljuti oli huvi Napolist, aga minu tulevik on Arsenalis. Ma ei mõtle praegu klubi vahetamise peale. Nüüd on esikinda positsioonile kandideerimas kolm mängijat ning mina olen valmis."