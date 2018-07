Liverpooli jalgpalliklubi on AS Romaga hinna osas kokkuleppele jõudnud ning tundub, et Alissonist võib juba üsna kindlas kõneviisis rääkida kui Ragnar Klavani klubikaaslasest.

25aastane brasiillane on Itaalia klubi eest teinud suurepärase hooaja. Alissoni valvatud väravasse löödi eelmisel hooajal 28 palli (v.a omaväravad), aga arvestades raami tulnud löökide arvu, oleks statistiliselt keskmise puurivahi selja taga pidanud lõpetama 8 nahkkera rohkem, 36.

Brasiilia koondislane peaks peale meditsiinilist läbivaatust Jürgen Kloppi käe all teenima viie aasta pikkuse lepingu. Kontraht peaks saama sõlmitud nädala lõpuks.

Liverpool on Alissoni jahtinud juba pikalt, ka jaanuaris uuriti brasiillase kohta, kuid nüüd on diil väga lähedal ja Klavani leivaisa peaks idee poolest saama lõpuks korraliku väravavahi. Ei Loris Karius, Simon Mignolet ega ka Danny Ward ei ole meeskonnas just kindlust tekitanud.

75 miljonit eurot oleks ka suurim üleminekusumma, mis kunagi väravavahi eest makstud. Eelmisel suvel liitus Ederson Manchester Cityga 34.7 miljoni eest, 2001. aastal pidi Juventus Gianluigi Buffoni eest välja käima 52 miljonit eurot.