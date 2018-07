Killing selgitab, et nii Jämsä (36) kui ka Endrekson (39) jäid koondisest välja septembrikuist MMi silmas pidades. "Kindlasti pole need mehed kusagilt maas või kellestki kehvemad," lausus kogenud sõudetreener Õhtulehele.

"Tõnu on kindla peale üks meie võtmefiguure. Tegime otsuse suurema eesmärgi nimel. Kui ei sünni imet ja neljane ei tõuse EMil lendu, mis pole ka välistatud. Vaat siis on mõtlemisainet."

Alalr Raja (vasakul) ja Tõnu Endrekson eelmisel sügisel võidetud MMi pronksiga. (Robin Roots)

Killing vastas eitavalt küsimusele, kas EMile sõidab meie tugevaim neljapaat. "Pigem Tõnu tahtis enne MMi tsüklit veel korra kehalist toonust tõsta ja vanem sportlane vajab vähe teistmoodi taastusrežiimi ka. Selja taga on väga intensiivne võistlusperiood.

Ja võttes arvesse ka eelmise aasta kogemust, kus praktiliselt EMi käigus tekkis neljapaadis vahetamisvajadus, mis läks väga hästi täkkesse selles osas, et omavaheline tunnetus saadi praktiliselt poole sõiduga kätte. Paat jooksis väga ilusti."

Treener lisas, et eessõudja koha võtab harjumuspäraselt sisse Taimsoo. "Tema selja taga on terve selle hooaja sõudnud Anderson, kes on Tõnu töövari (viide kehaliste parameetrite sarnasusele - M.T.). Arvasime, et nii tuleb paatkondlik töö kõige lihtsamalt. Sõudmises ei võrdu 1+1+1+1 alati neli. Võib panna väga tugevad mehed ühte paati, aga see peab hakkama ka libisema. Koostöö peab olema filigraanne. EMini jääb praktiliselt 11 treeningpäeva."

Ta lisab, et suurema osa eelmisest hooajast seljavigastuse tõttu vahele jätnud Jämsä kaasati juba kevadel neljapaati, et ta jõuaks maksimaalselt kiiresti lähedale tippvormile.

Andrei Jämsä (keskel) (Jörgen Norkroos)

"Kui oleksime jätkanud kevadel eelmise neljasega (Taimsoo, Endrekson, Raja, Kuslap, kes võitsid MMil pronksi - M.T.), siis oleksime ehk tänasel päeval saanud parema tulemuse, aga teise ešeloni mehed poleks saanud nii head võistluskoormust. Kaks võrdsemat neljast, ja kevade poole kahesed, oli kindlasti parim tiimisisese konkurentsi suhtes."

Killing oleks hea meelega pakkunud Jämsäle EMiks varianti kahepaadis, kuid sportlane ise arvas, et on MMiks paremas toonuses, kui teeb nüüd turgutavad kolm nädalat.

"Ei hakka tõmblema EMi vahet, sinna on küllalt pikk sõit," nentis Killing 2.-5. augustini Šotimaal Glasgow's toimuva võistluse kohta. "Paadid lähevad varem ära ja tulevad hiljem tagasi. Ajakadu ei ole seda väärt, et seal üks sõit teha."