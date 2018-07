Finišitõusu alustasid liidritena koos viis meest, kelle seas polnud ei Kangertit ega ka hilisemat võitjat Thomast. Võidumees alustas oma edukat lõpuponnistust 5,5 km enne finišijoont.

⏪🔻 Enjoy how @GeraintThomas86 overtook @NieveMikel to claim the stage win in La Rosière!

⏪🔻 Appréciez comment @GeraintThomas86 a dépassé @NieveMikel pour s'imposer à La Rosière !#TDF2018 pic.twitter.com/KSawBj3ZLz