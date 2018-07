Ja lisas personaalselt Antoine Griezmannile: "Lange vasturünnakute puhul pisut alla, vajame seda varianti."

"45 minutit veel! Te teate, mis sellele järgneb. Hoidke pea püsti! Laske end vabaks! Kui saate palli, andke see ette."

Seejärel sekkub Paul Pogba: "Olge positiivsed!"

Lõppsõna jääb keskkaitsjale Raphale Varane'ile: "Kutid, see (ilmselt võit - M.T.) on peas kinni! Olge positiivsed, uskuge sellesse! Me võidame, kutid! Me võidame selle mängu!"