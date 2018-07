Viigivärav saabus 25. minutil, kui Dženan Zajmovic suunas peaga võrku äärelt tulnud tsenderduse. Too rünnak algas väravavaht Artur Kotenko kehvast väljalöögist ning jätkus kaitsja kesise klaarimisega.

Kolmanda palli lõi Transi võrku taas Krpic, kes realiseeris 82. minutil kiire vasturünnaku. Mänguliselt said narvalased enam-vähem soliidselt hakkama, ent mõnest prohmakast piisas, et ka Sarajevos Bosnia hõbedameeskonnale kaotada.

See tähendab, et Eesti klubid on kaotanud kõik kuus tänavust euromängu. Nõmme Kalju ja FCI Levadia võivad homme toda viga parandada.