Eesti U18 noormeeste korvpallikoondis alistas Ventspilsis toimuva Balti turniiri avapäeval 77:69 (28:31) Läti esinduse.

Eesti jäi poolajaks kolmega taha, kuid võitis teise poolaja 11 punktiga. Eriti veenvalt pandi oma paremus maksma viimasel veerandajal – 27:19. Enne seda oli tablool viik 50:50.

Mängu 33. minutil viisid Hendrik Eelmäe ja Henri Drell Eesti juhtima 59:52 ning peagi olime Kirill Koršunovi kaugviskest ees 64:53. Ent lõpp läks teravamaks kui tabloo näitab.

Valters Veveris kolmesest ja Arturs Kurucsi kahesest tuli Läti 38. minutil miinus kahe peale (67:69), kuid Drell tegi vahe taas neljale. Lõpus visati vabaviskeid ning neli sekundit enne lõppu ormistas lõppseisu Mikk Jurkatamme kolmene.

Eesti oli lauavõitluses üle 51-43, korvisöödud 11-11, pallikaotusi meil 18, Lätil 19. Pink tõi meile 77st punktist 53, Lätile 69st 40.

Kahesed Läti kasuks 47 vs 42 %, kolmesed Eestile 28 vs 21 % (meil 25/7), vabavisked Eestile 75 vs 59 % (24/18).

Eesti koosseis ja statistika: Henri Drell 18+11 lp, Marten Maide 12+3 rs, Mark-Andreas Jaakson 7+5 lp, Mikk Jurkatamm 7+3+2, Kirill Koršunov 7+4 lp, Karl-Kristjan Karpin 6+7+2 (19 min, visked 8/2), Erki Kuhi 5+3 lp, Jaan-Erik Lepp 4 pt (tabas lõpus olulise kolmese), Hendrik Eelmäe 4+4 lp, Artur Konontšuk 4+2 lp, Oliver Suurorg 3+2 vl. Aleksander Oliver Hint mängis vaid 5.43 ja võttis ühe lauapalli.

Efektiivsuse näit: Drell 19, Jaakson 11, Maide & Korsunov 10, Jurkatamm 9.



Pluss-miinus: Drell +16, Kuhi +14, Jaakson +12, Konontšuk & Suurorg +8.

Homme kell 16 kohtub Eesti Hispaaniaga, turniiri viimasel päeval Leeduga.

Läti valmistub koduseks A-divisjoni EMiks, meie noormehed B-divisjoni turniiriks.