Nädala selgroog on taaskord murtud ning neljapäevase spordipäeva võtmehetkeks on kindlasti Euroopa klubijalgpall, kus üritavad kaarte segada ka Nõmme Kalju (kell 19.00 vs Stjarnan) ja Tallinna FCI Levadia (kell 21.45 vs Dundalk). Kui Kaljul on avamängust all 0:3 kaotust ning suure tõenäosusega nad jalgpallikorda pea peale ei pööra, siis Levadia sõitis Iirimaale 0:1 kaotusseisus.