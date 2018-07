Kolm vana sõpra istuvad pubis õllekannu taga. Üks neist kurdab:

"Tont võtaks, viimasel ajal on mäluga na kehvasti!"

"Ära parem räägi! Mina olen kah hakanud enne vahekorda preservatiivi pealepanekut unustama!"

"Teate, aga mina olen jälle hakanud unustama seda maha võtta!"

"Mina olen hakanud jälle unustama, mida oma naisega voodis ette võtta. Naine peab alati meelde tuletama!"

"Aga mina, poisid,... millest paganast me küll just rääkisime?"