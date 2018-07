Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani leivaisa FC Liverpool peab järgmisel hooajal läbi ajama ilma Inglismaa koondislase Alex Oxlade-Chamberlainita.

24aastane britt vigastas oma põlve eelmise hooaja lõpus Meistrite liiga poolfinaalis AS Roma vastu. Poolkaitsja käis kevadel kohe ka noa all, kus talle öeldi, et suure tõenäosusega võib tal ka järgmine hooaeg vahele jääda. Oxlade-Chamberlain ise seda fakti aga meeskonnakaaslastele ei öelnud, kuna ei soovinud Meistrite liiga finaali eel tiimi moraali alla kiskuda.

Küll oli asjade käigust teadlik Liverpooli peatreener Jürgen Klopp, kes inglase sooviga samamoodi arvestas. "Kui täiesti aus olla, siis valmistume tänavuseks hooajaks nii, et [Oxlade-Chamberlainiga] me sisuliselt ei arvesta. Kui saame ta enne hooaja lõppu tagasi, on see ainult boonus," sõnas sakslasest juhendaja hooaja eel meediale.

Mullu Liverpooliga liitunud Oxlade-Chamberlain esindas biitlite sünnilinna klubi möödunud hooajal 42 kohtumises, mille jooksul lõi ka 5 väravat.