Itaallane võttis ameti üle Antonio Contelt, kes lasti klubi eesotsa lahti hoolimata sellest, et ta võitis tunamullu Inglismaa liiga ning mullu Inglismaa karikavõistlused. Viimase kümne aasta jooksul on koos Sarriga klubi juhendanud nüüd kokku 12 erinevat lootsi (sh Guus Hiddink kaks korda). Kõige kauem pidas tüüri juures vastu Jose Mourinho, kes pidas oma teisel Chelsea-katsel vastu 2,5 aastat.

"Tahaksin temaga sel nädalal rääkida. Olen kindel, et see annaks positiivse tulemuse ja oleks eesolevat hooaega silmas pidades vägagi kasulik," sõnas endine Napoli juhendaja.

Kui talt küsiti aga, kas ta plaanib Hazardile kohe helistada, vastas ta kärmelt: "Telefonikõne ei maksa mitte midagi, kui sa samal ajal silma ei vaata. Lisaks näost-näkku kohtumisele tahaksin, et ta tuleks neljaks või viieks päevaks treeningutele, et seal asju selgeks rääkida," selgitas itaallane.

Sukeldub üleminekuteturule?

Enne kui ajakirjanikud värskelt peatreenerilt uute täienduste kohta küsida jõudsid, tõmbas Sarri ise üleminekutetralli teema üles. "Ma olen rohkem väljakutreener kui üldtreener. Mida ma selle all mõtlen, on see, et olen vist üks väheseid juhendajaid, kellel hakkab üleminekuturul mehi otsides igav. Ma ei taha rääkida üleminekutest, sest mind ei huvita need.

Klubi palus mul küll konkurentsivõimelise meeskonna ehitada, kuid selleks, et edukas olla, peab minu meelest lõbus olema. Minu eesmärk on tunda ennast nii hästi kui võimalik," jätkas ta.