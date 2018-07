O.T. - Teadlikult midagi erilist ei tee, Üritan pigem hoiduda kohustuslikest tegevustest enne katset. Üldiselt need 2 minutit enne starti on autos vaikus ja mingil määral ehk sunnin end rahulikuks. Pigem ei mõtle millegile, kuna kohe tuleb hakata keskenduma tööle.

Maailmas on sadu spordialasid, mida oleksid võinud harrastama hakata, aga sina valisid siiski rallispordi. Kes on sinu suurim mentor, kes sind sellele teele viinud on ja miks?

O.T. - Maailmas on tõesti palju spordialasid, aga juba noorest peale olin ninapidi koos tehnikaga ja seepärast mul isegi ei olnud väga valikuid.

Tegelikult tegeles mul isa autospordiga ja seetõttu oli see valik ka lihtne. Kui juba asjadest hakkasin aru saama, hakkas Markko suuri tegusid tegema ja seepärast on mul olnud õnne, et just temaga koos saan täna oma karjääri üles ehitada.

Mis on sinu jaoks ralliauto juures kõige keerulisem asi, mida seadistada on vaja?

O.T. - Kõige keerulisem on ehk seadistada kõiki detaile nii, et nad omavahel koostööd hakkaks tegema. Autoralli on seadistuse kohalt alati mingil määral kompromissi leidmine ja seepärast on parima kooskõla saamine vahel ka ehku peale minemine, kuna rallis olud muutuvad väga sageli.

Kust said rallipisiku ja kui vanalt tegid esimesed rallitiirud koduõuel autoga?

O.T - Rallipisik oli mul peaaegu ehk juba sündides. Isa tegeles ralliga aastast 88, seega olen seda elu pikalt näinud ja selle sees elanud. Koduõuel sai autode ja traktoritega sõidetud küll, aga kes seda enam mäletab.

Mis on olnud kõige hullem kogemus rallil ning mis kõige lahedam?