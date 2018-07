2. Millise meelestatusega Kalju mängule lähenes?

Võidule orienteeritud. Võõrsil teenitud 0:3 kaotus seadis Kalju matši eel raske valiku ette. Kas minna pokkerikeeli avavilest saati all-in ja riskida haavatavusega või kaitsta esiti kannatlikult ja loota vastase libastumisele?

"Mulle tundub, et alguses väga riskima ei pea," lausus ründaja Rimo Hunt mängueelsel pressikonverentsil. "Proovime kohe agressiivselt oma mänguga peale minna ja eks siis mängu käik näitab."

Üsna kähku pärast avavilet sai selgeks, et Kalju valis pigem midagi tolle esimese variandi sarnast. Äärekaitsjad Trevor Elhi ja Andrei Markovitš tõusid igal võimalusel tipuründaja Rimo Hundiga sama kõrgele ülemisse liini, äärepoolikud Aleksandr Volkov (24. minutist Kaspar Paur) ja Igor Subbotin liikusid sisemisteks ründajateks ning püüdsid avaneda vastase kaitse- ja poolkaitseliini vahele. Nii-öelda toetav ründaja Liliu oli väga liikuv ja käis kohati lausa keskjoone juures palli küsimas.

Mingist passiivsest või tagasihoidlikust lähenemisest ei olnud juttugi. Vastupidi, Kalju viis palli esimesel võimalusel ette ja oli terve kohtumise vältel igatpidi innukam pool. Pallikaotuse korral ei tõmbutud vabatahtlikult kilbi sisse.

Stjarnan seevastu tuli Tallinnasse selge ülesandega lihtsalt eduseisu kaitsta. Selle ilmestamiseks langetasid nad kaheksa-üheksa meest palli ja värava vahele ning rõhusid distsiplineeritud 4-5-1 või 4-4-2 asetuses kaitsetööle. Harvadel ründeretkedel käisid nad kõigest nelja-viiekesi.

Kuivõrd 0:0 püsis Kalju vaatevinklist liiga kaua tablool, julgustas peatreener Sergei Frantsev keskkaitsja Maximiliano Ugget juba 64. minutil ette jääma. Minut hiljem pääses mees ka trahvikasti joonelt löögile, ent virutas napilt üle. Tõsi, see polnud itaallase lõplik ümberkehastumine, kuid mida aeg edasi, seda vähem ta tagalat turvas.

Kalju mängijad pidid platsilt noruspäi lahkuma. Tänane võit oli suures pildis pisike lohutus. (Tiit Tamme)

3. Millise mulje jättis uus keskkaitsja William Gustavo?

Sümpaatse. Nädala eest Islandil Kalju särgis debüteerinud brasiillase CV-s on viis mängu Portugali kõrgliigas, kuid oli Transfermarkti andmetel eelmisest suvest saati klubita.

26aastane keskkaitsja iseloomustas end Kalju kodulehel kui kiiret ja agressiivset kaitsjat, kes jagab täpseid sööte ning on hea mängijate markeerija. Täna jäi eelkõige silma tema oskuslik kohavalik, mis aitas tal hõlpsasti enamiku peapallidest võita.

Vastavalt Kalju mänguplaanile jäi tema hooleks tihti pikemate pallide abil ründajate otsimine. Nood söödud pigem ei leidnud omasid. Tema kiirust ja agressiivsust islandlased väga proovile ei pannud, sest nende rünnakud oli harvad või sumbusid algfaasis. Aga üldiselt jättis William sümpaatse ja aruka mulje.

4. Kes oli Kalju parim?

Väravavaht Pavel Londak. Asendas Islandil ebakindla partii teinud Vitali Telešit edukalt ning tõrjus kõik pallid, mis tema suunas tulid.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Kalju - tsenderduste kvaliteeti. Eelkõige puudutab jutt Igor Subbotinit, sest tema andis suuremat osa (kui mitte kõiki) nurga- ja karistuslööke. Paraku jättis nende kvaliteet tihtipeale soovida. Aga patust pole priid ka tema kaaslased.

Stjarnan - tänase põhjal on neile selles suhtes raske etteheiteid teha, sest oma ülesandega (3:0 edu kaitsmine ja edasipääsu vormistamine) saadi peaaegu eeskujulikult hakkama. Tõsi, võimaluste järgi võinuks nad isegi vähemalt ühe värava lüüa.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Kalju peatreener Sergei Frantsev MMi tarbeks meistriliigasse tehtud kuuajalisest mängupausist: "Valmistusime Euroopa liigaks Narva, kes kasutas teisel poolajal palju noori, ja Riia vastu, kes kasutas palju testitavaid. Rütmi leidmine võtab kolm-neli head mängu. Trenni võib teha nii palju kui tahad, aga kvaliteeti ja tahet saab mängijatesse vaid punktide peale mängudes. Me ei vabanda, aga see on reaalsus."

Abitreener Sergei Terehhov: "Ütleks nii, et kaks võrdset vastast. Oleksime Islandil natuke parema tulemuse teinud, suutnuks ka kodus enamat välja pigistada ja võib-olla ka edasi minna. Erinevus seisnes selles, et vastane teadis, et on kolme väravaga ees. Nad seisid ja hoidsid."

Väravavaht Pavel Londak: „Kui oleksime esimeses mängus teinud hea tulemuse, siis ma arvan, et oleksime neile palju probleeme valmistanud. See meeskond pole parem kui meie, lihtsalt esimese mängu individuaalsed vead põhjustasid sellise tulemuse."

Skoorija Alex Matthias Tamm: "Kindlasti annab [värav] motivatsiooni. Võib-olla homme saan aru, millega hakkama sain. Praegu olen kurb, et kaotasime. Võistkond on ikka tähtsuselt esimene."

7. Mis saab edasi?

Kalju eurohooaeg on lõppenud, kuid pühapäeval ootab ees reis Narvasse, et mängida meistriliiga 19. vooru raames kohaliku Transiga.