Täna loositi Evald Tipneri karikavõistluste 1/16-finaalide vastasseisud. Ees ootab mitu tasavägist vastasseisu ning potensiaalselt ka üks Premium liiga tiimide heitlus.



Premium liiga meeskondadest said eeldatavalt tugevad vastased JK Tallinna Kalev ja Pärnu JK Vaprus. Kalev võõrustab Esiliigas mängivat Tartu FC Santost ning Pärnu JK Vaprus sõidab külla tänavu Esiliiga B tasandil võimsat hooaega tegevale Tallinna JK Legionile. Tartu JK Tammeka ei tohi alahinnata Flora U21 meeskonda, kes eelmisel hooajal pääses lausa poolfinaali.

Lisaks võib 1/16-finaalis potentsiaalselt näha Premium liiga meeskondade vahelist duelli, kui Nõmme Kalju FC kohtub võõrsil FC Kuressaare (PL) – Vaimastvere SK Illi (IV liiga) paari võitjaga.

1/16-finaalpaarid:

Raasiku FC Joker vs Pärnu JK Poseidon võitja – JK Tabasalu

Viimsi JK II – Maarjamäe FC Igiliikur vs Kohtla-Järve JK Järve II võitja

FC Zenit Tallinn – FC Kose

JK Tallinna Kalev – Tartu FC Santos

Paide Linnameeskond – Paide Linnameeskond III vs Kernu Kadakas võitja

Maardu Linnameeskond – JK Sillamäe Kalev

Läänemaa JK – FC Teleios

Tartu JK Tammeka – Tallinna FC Flora U21

FC Järva-Jaani – FC Äksi Wolves

Tallinna JK Legion – Pärnu JK Vaprus

Tartu JK Welco – Tallinna FCI Levadia

FC Kuressaare vs Vaimastvere SK Illi võitja – Nõmme Kalju FC

SK Kadrina – JK Narva Trans

Viimsi JK – FC Elva

Tallinna JK Piraaja vs Tartu FC Helios II võitja – Jõgeva SK Noorus-96

Tallinna FC Flora – Valga FC Warrior

Karikavõistluste 1/16-finaalid peetakse 21. ja 22. augustil.