Denis Ten, esimene olümpiamedali võitnud Kasahstani iluuisutaja mõrvati 25aastasena kodumaa suurima linna Almatõ tänavatel.

Kasahstani uudisteagentuuri Kazinformi andmetel tapsid Teni kaks meest, kes üritasid sportlase auto peegleid varastada. Sotši taliolümpiamängudel pronksi võitnud mees toimetati haiglasse, kus ta kohaliku aja järgi kell 15 suri.

"Denis Ten oli fantastiline iluuisutaja, meie uhkuse ja spordi legend," lausus riigi kultuuri -ja spordiminister Arystanbek Mukhamediuly. "See on mõeldamatu tragöödia ja parandamatu kaotus."

Ten võitis pronksmedali 2014. aasta Sotši olümpial ning lõpetas ka 2013. ja 2015. aastal maailmameistrivõistlustel poodiumil, saavutades vastavalt teise ja kolmanda koha. Selle aasta olümpiamängudel lõpetas kasahh peale vigastuste poolt räsitud hooaega 27. kohal.

Denisi meenutas ka USA iluuisutaja Adam Rippton, kes kirjutas Twitteris: "Minu uisusõber läks täna manalateed. Ta oli kõigi vastu nii lahke ja suureks isńspiratsiooniks mulle ja paljudele teistele. Mõrvatud Kasahstani tänavatel. Denis, tänan, et näitasid meile kuidas tšempion olla. Sinu aeg meiega oli liiga lühike. Armastan sind igavesti."

My skating friend, @Tenis_Den, passed away today. He was so kind to everyone and a huge inspiration to me and so many other people. Murdered in the streets of Kazakhstan. Denis, thank you for showing us how to be a champion. Your time with us was way too short. Love you forever.