Tanel Kangert lõpetas võitjast 5 minutit ja 41 sekundit hiljem 19. kohal. Mägede kuninga arvestuses hoidis Rein Taaramäe kõrget neljandat kohta, kuid eestlane ületas tänases sõidus ajalimiidi, mis tähendab, et selleks aastaks on üleeile kolmanda koha teeninud Taaramäe jaoks tuur läbi.

Rein Taaramae in tears 😢 crossing the finish time after the time limit.

Les larmes de Rein Taaramae, qui franchit la ligne d’arrivée hors délai. #TDF2018 pic.twitter.com/SkzTbjrYEp