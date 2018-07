Zlatan Ibrahimovici arvates võib Manchester Unitedi maailmameistrist poolkaitsja Paul Pogba jõuda 'tähtedest kõrgemale' ja samale tasemele Cristiano Ronaldo ja Lionel Messiga.

25aastast prantslast on palju kritiseeritud, kuid 36aastane Rootsi legend Zlatan nende hulka ei kuulu. "Ma ei arva, et ta on veel tähtede kõrgusel. Ta on fantastiline mängija ja ta võib tähtedest kõrgemale jõuda. Ta võib areneda. Ta saab rohkem teha. Ta on siiski veel noor."

"Ta on suurel areenil ilmselt rohkem saavutanud kui inimesed, kes teda kritiseerivad," jätkas Zlatan. "Me ei tohi unustada, et Paul on mänginud Meistrite Liiga finaalis. Euroopa finaalis oma rahvusmeeskonnaga. Ta võitis just maailmameistrivõistlused. Tal on mitu tiitlit Itaaliast. Ta võitis mõned Unitedis. Ta võitis ka noorena mitmeid auhindu. Mida te veel tahate?"