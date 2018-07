Endine profikorvpallur Jesper Parve (38) on tänu blogimisele ja raamatute kirjutamisele oluliselt tuntum kui sportlaskarjääri ajal. Parve on põhjalikult rääkinud, mida ta pärast „esimest elu“ ehk korvpalli mängimist teinud on, aga aastatest 1996-2009 pole korvikütt kuigi palju pajatanud. Õhtulehe korvpallisaade „Viies veerandaeg“ otsustas selle tühimiku täita.