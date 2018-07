Kergejõustikumaailma on tänavu vahest et enim raputanud 22aastane Abderrahman Samba. Noormehest sai juuni lõpus läbi aegade teine sportlane, kes 400 meetrit tõkkeid jooksnud kiiremini 47 sekundist. Kes see müstiliselt esile kerkinud atleet on?