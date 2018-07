Ta tunnistas, et augustis toimuva Berliini EMi ettevalmistus pole päris ideaalselt sujunud, sest pärast Götzise võistlust segas teda kerge kannavigastus. „Loodetavasti saame korda. Mõnda aega ei saanud joosta, aga nüüd läheb juba paremaks. Üldfüüsiline vorm on siiski hea, sest heiteid ja jõusaali olen koguaeg teha saanud. Päris voodihaige ma ei olnud,“ lisas ta.

„Minu jaoks oli see tavaline trennipäev. Võistelda on lõbusam, kui üksi trennis mütata. Ma ei valmistunud mingeid tulemusi tegema, sest alles eile käisin jõusaalis,“ rääkis sise-MMi pronksimees Uibo.

Järgmisel nädalal toimuvatel Eesti meistrivõistlustel loodab Uibo osa võtta ka jooksualadel, mida ta vigastuse tõttu vähem harjutada on saanud. Berliini EMi kümnevõistlus toimub 7. ja 8. augustil ning Põlvamaa mees läheb sinna suurte lootustega. „EM on hooaja peamine eesmärk. See ütleb kõik. Loodan, et vaatamata vigastusele olen heas vormis.“