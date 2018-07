Kaheksa mängu, üks võit - Eesti klubide tänavused euromängud rõõmu pole pakkunud. Nõmme Kalju, Tallinna Levadia ning Narva Trans on praeguseks mängust väljas. Meistrite liiga avavoorus kaotanud Flora saab Euroopa liiga teises ringis uue võimalus.

Fortuunajumalanna Eesti klubidele armuline ei olnud, aga vähemalt paberil tundus kõige kergem vastane olevat Kaljul, kes kaotas kahe mängu kokkuvõttes 1:3 Islandi hõbedale Stjarnanile. Ühe ebaõnnestumise põhjusena toob Kalju president Kuno Tehva välja pika meistriliiga pausi - jalgpalli MMi tõttu ei ole Eesti kõrgeimas sarjas mängitud 13. juunist alates. Alles täna saab pikk puhkus läbi, Flora kohtub Viljandi Tulevikuga.



Pikaks kujunenud jõudeaega on probleemina maininud nii Kalju mängijad kui ka peatreener Sergei Frantsev, lisaks Levadia juhendaja Aleksandar Rogic.



"Jah, kindlasti see segas," sõnab Tehva. "Kedagi süüdistada ei ole. Oli MM ja otsus ning valik sai tehtud, aga kindlasti jättis see oma jälje. Kui sellistele euromängudele minna, siis üheks eeliseks on olnud see, et tuleme mängima käimasoleva liigahooaja pealt ja oleme mängurütmis. Salamisi oleme lootnud saada vastaseid, kes on paberil võib-olla tugevamad, aga kelle liigad ei ole alanud."

Kalju suutis eile küll Islandi klubi alistada, kuid rõõmustamiseks põhjust ei ole. (Tiit Tamme)

Kas võib öelda, et niivõrd pikk liigapaus - mis otsustati klubide ja jalgpalliliidu ühistel kohtumistel - oli eksitus?

"Oleneb, mida valearvestuseks pidada?" küsib Tehva. "Ei saa öelda, et oli jalkaliidu otsuse süü – see oli meie ühine otsus. Neil klubidel, kes euromänge ei mängi, pole üldse vahet. Need, kes euromänge mängisid, mõtlesid oma kogenematusest, et meil on aega, küll paneme hea plaani paika, katsusime kompenseerima. Pole see koht, kus näpuga näidati. Kui saaks uuesti kokku, siis üritaks (parema lahenduse nimel) rohkem pingutada. Tagantjärgi oleme kõik targad. Võib endale tuhka pähe raputada, aga näpuga näidata pole. Tuleb õppida."



Kaljul oli plaan sõita Odessase, kus oleks mängitud Ukraina kõrgliigaklubi Chornomoretsiga, kuid retk jäi vastaste probleemide tõttu ära. Seetõttu oldi laagris Tehvandil ning palliti vahepealsel ajal Narva Transi ja FC Rigaga.



"On vahe, kas mängid sõprusmänge või võistlusmänge. Isegi kui võistlusmängud on liiga tagumiste tiimidega, mängid ikka punktide peale ja sul on viiemänguline mängurütm. Seda ei saa kompenseerida. Selle orki me ka lendasime," kommenteerib Tehva.