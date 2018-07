Järgmisel nädalavahetusel naaseb suvepuhkuselt autoralli MM-sari, kui võidu kihutatakse Soomes. Toyota koduradadel toimuva ralli eel sõnas Ott Tänak, et Soome ralli on tänavu varasemast veelgi väljakutsuvam.

"Soome ralli on alati olnud minu üks meelisetappe. See on üsna spetsiifiline ralli, kus on väga suur kiirus, samas on see ka tehniline. Neid teid tuleb austada," teatas eestlane.

Tänavuse Soome ralli trass on mullusega võrreldes väga erinev. Ligikaudu 65% eelmise aasta katsetest on kadunud ning umbes 40% teedest pole varem Jyväskylä lähedal MM-ralli sõitmiseks kasutatud. "See aasta on palju uusi teid, mida me pole varem näinud. See teeb ralli veelgi väljakutsuvamaks," usub Tänak.

Soome ralli on MM-hooaja 8. etapp. Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja hoiavad praegu üldarvestuses 77 punktiga kolmandat kohta. Juhib Thierry Neuville (149 silma), kellele järgneb Sebastien Ogier (122).