Eile Tour de France'i 12. etapil ajalimiidi ületanud ja seetõttu diskvalifitseeritud Rein Taaramäe sõnul tekitas taas probleeme alaselg.

"Selg on tegelikult juba alpidesse jõudmisest saati hullu valu teinud, siledal polnud probleemi. Tulemuseks oli see, et jalgest oli justkui jõud ära lõigatud. Kõik mida viimased kaks päeva ratta seljas tundsin oli ainult valutav selg," kommenteeris rattur Õhtulehele.

"Etapil, kus olin kolmas, oli probleem sama, aga värskus ja tahtejõud leevendasid valu. Väsinud justkui polegi, täna sõitsin Alpe d'Huezi 125 pulsiga, sest seljavalu röövis jalgest kogu potensiaali. Tegemist pole esmakordse sarnase kogemusega, st alaselg on minu nõrk koht," lisas Taaramäe.

Eesti rattur soovib igal juhul Direct Energie tiimis jätkata. "Direct on minu jaoks perfektne, World Touri ma enam ei soovi. Heal päeval Tour de France'i etapi võidu nimel heidelda oli unustamatu ja uus kogemus! Loodan, et pääsen veel tulevikus tuurile ja saan veel võimalusi oma unistus teoks teha - võita etapp. Muud nagu enam vaja polekski."