Kvaliteedimärk on ka see, et mullusel hooajal leidis klubi rivistusest mitu Euroopa korvpallisõbrale tuntud nime. Näiteks teenisid Stelmetis leiba leedulane Martynas Gecevicius, Sloveeniaga Euroopa meistriks tulnud Edo Muric ja pikalt Vanas Maailmas pallinud Poola passiga ameeriklane Thomas Kelati.