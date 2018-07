Eesti valitsev korvpallimeister BC Kalev/Cramo andis veidi aega tagasi teada, et on sõlminud lepingu keskmängija Reggie Lynchiga (loe mehest lähemalt SIIT). Nagu mehe ülikoolistatistika ja allolevad stiilinäited näitavad, on Lynch tõeline kulbimasin.