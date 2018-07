Valitsev odaviske maailmameister Johannes Vetter naaseb sel nädalavahetusel vigastuspausilt võistlusareenile, kui osaleb Saksamaa kergejõustiku meistrivõistlustel.

Mullu oda suisa 94.44 meetri kaugusele paugutanud Vetter pole tänavu võistelnud alates 5. juunil toimunud Paavo Nurmi mälestusvõistlustest, sest talle on häda teinud reievigastus. "Olen kindel, et ta võistleb hästi ning pääseb EM-koondisesse," usub Vetteri treener Boris Obergföll.

Ehkki päris mullust vormi pole odamees suutnud tänavu näidata, on tema hooaja tippmark 92.70 siiski tohutult kõrgest klassist. Sel aastal suurepärases hoos olnud Magnus Kirt on tänavu Eesti rekordi viinud 89.75 peale ning on augustis toimuval EMil kindel medalisoosik.