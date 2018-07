Sealjuures ei taha ma liiga teha Transile, kes oma pisikese tengelpungaga Ida- Virumaal kogu hingest ainsana kõrgemal tasemel jalgpalliasja ajab. Viimati kuus aastat tagasi euromänge mänginud narvalased said toona Rootsi klubilt Gefle kahe mängu kokkuvõttes 1:8 ning pärast tänavust loosi, kui vastu tuli Bosnia ja Hertsegoviina hiid Željeznicar, tundus asi samasse auku veerevat. Selles mõttes müts maha, et tänavuseks koguskooriks 1:5 jäi. Ilma enda hirmsate prohmakateta oleks võinud kaotusseis hoopiski aga minimaalne olla! Euroopas aga vigu lubades läbi ei löö.

Kõige suuremate ootustega – kui keegi veel euromängudel eel neid endale manab – läks väljakule Infonetiga tugevnenud Levadia. Aleksandar Rogici vedamisel oli meeskond näidanud tänavu lubavat mängu. Üheksas välismaa klubi vastu peetud sõprusmängus oli Levadia kaotajaks jäänud vaid korra.

Paraku on kaks nädalat hiljem see number juba kolm. Levadia ei jäänud 12kordsele Iirimaa meistrile Dundalkile alla küll mäekõrguselt, kuid paraku ei tekkinud kordagi ka tunnet, et just meie sats oleks sellest paarist õiglaselt edasipääsu väärinud.

Lõpetuseks valitsev Eesti meister FC Flora, kes vandus kindlalt alla Iisraeli tšempionile Be’er Sheva Hapoelile. Suure tõenäosusega pole põhjaeurooplane Juudimaa vutiga kursis, kuid selle vea parandamiseks üks fakt. Iisraeli klubid on sel sajandil Meistrite liiga alagrupiturniirile jõudnud viiel korral, viimati kolm aastat tagasi. Nii lihtne see ongi.

Lohutust ei too ka Euroopa liiga. Seal peavad rohevalged madistama hakkama Nikosia APOELiga, kes seitse aastat tagasi jõudis Meistrite liigas üldsegi veerandfinaali! Tõsi, Marijampole Suduva (Leedu) suutis neid küll 3:2 üllatada (pealelöögid kahe mängu kokkuvõttes 8:46), kuid isegi see tundub tagantjärele unenäost välja hüpanud tulemusuudisena.

Eesti klubid olid koefitsienditabelis, mille põhjal eurokohti jagatakse, 55 riigi seas 42. positsioonil. Meie õnnetuseks nautisid Euroopas tänavu võidurõõmu aga Luksemburgi, Fääri saarte, Gruusia, Armeenia, Malta ja Leedu vutiklubid. Kes kõik aga meist tabapool on. Lisaks on tänu soodsale fortuunale konkurentidel soolas veel vähemalt neli võitu. Näiteks Euroopa liigas jõuab kolmandasse eelringi kas Drita (Kosovo) või F91 Dudelange (Luksemburg).