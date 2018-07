Möödunud suvel 222 miljoni euro eest Pariisi Saint-Germaini siirdunud Brasiilia jalgpallivirtuoos Neymar ei ole enda sõnul Prantsusmaa pealinnast kuhugi liikumas.

26aastast ründajat on alates jaanuarikuust paari pandud Madridi Realiga, kuid brasiillase enda sõnul on see puhtalt meedia spekulatsioon. "Ma jään siia, Pariisi. Mul on nendega kehtiv leping. Need on puhtalt meedia poolt välja käidud spekulatsioonid," sõnas Neymari heategevusõhtul uudishimulikule meediale.

"Kõik teavad mu eesmärki ja seda, miks ma Pariisi läksin. Ma tahan selle klubiga edukas olla ja loodan, et järgmine hooaeg võib imeliseks kujuneda."

Oma esimesel Prantsusmaa aastal sai Neymar kaela kolm kuldmedalit (liiga, karikas ja liigakarikas), kuid Meistrite liigas langeti konkurentsis juba kaheksandikfinaalis. Mehe isiklikku saldosse kogunes 30 mänguga 28 väravat ja 16 resultatiivset söötu.