Rannajalgpalli meistrivõistlused jätkuvad sel nädalavahetusel Pärnus hooaja kolmanda etapiga. Õhtuleht vahendas otsepildis kolme lahingut, mis nüüd on kõik järelvaadatavad. Mänge kommenteerib Mart Treial.

Laupäev, 21. juuli

11.00 BSC Alpha - SK Augur Enemat

12.10 Nõmme BSC /OlyBet - BSC Thunder /Häcker

13.20 FC Üksjalgvärav /Vitamiin Well - Rõuge Saunamaa

14.30 AUHINNAMÄNGUD

15.40 Nõmme BSC /OlyBet - SK Augur Enemat

16.50 BSC Alpha - BSC Thunder /Häcker

18.00 Saue Jalgpalliklubi - Rõuge Saunamaa



Pühapäev, 22. juuli

11.00 Rõuge Saunamaa - BSC Thunder /Häcker

12.10 Saue Jalgpalliklubi - BSC Alpha

13.20 FC Üksjalgvärav /Vitamiin Well - Nõmme BSC /OlyBet

14.30 Rõuge Saunamaa - SK Augur Enemat

15.40 FC Üksjalgvärav /Vitamiin Well - BSC Alpha

17.00 Saue Jalgpalliklubi - Nõmme BSC /OlyBet