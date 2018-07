Tour de France: 67 km jääb tänase etapi lõpuni ja Kangert kulgeb peagrupis, kus on ka liider Geraint Thomas ta Chris Froome. Liidrist jääb peagrupp maha 10 minuti jagu.

🏁 - 61 km

Gorka Izagirre goes solo with 3km left to climb in the Col de la Croix de Berthel ⛰

Gorka Izagirre part seul à 3km du sommet du Col de la Croix de Berthel ⛰#TDF2018 pic.twitter.com/SZ7p7wT9ja