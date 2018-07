Registratuuris.

"Palun pange mind arsti järjekorda."

"Jah. Tulge viiendal oktoobril."

"Kuulge, täna on ju teine juuni! Ma võin vahepeal ära surra!"

"Öelge naisele, et ta sel juhul siia helistaks, me tõmbame teid siis nimekirjast maha."