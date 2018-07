Juan Carlos Navarro ei mängi järgmisel hooajal Barcelona eest ja lõpetab oma legendaarse karjääri.

Endine Hispaania koondislane sõlmis katalaanidega 10 aasta pikkuse lepingu ja hakkab tõenäoliselt tööle klubi juhtkonnas. Ametlik teadaanne peaks tulema paari päeva jooksul.

38aastane hispaanlane, hüüdnimega "La Bomba" võib karjäärile uhkusega tagasi vaadata. Navarro on kahekordne Euroliiga ja kaheksakordne Hispaania liiga võitja. Hispaania koondisega on tuldud kahel korral Euroopa meistriks ning 2006. aastal võideti ka maailmameistritiitel.

La Bomba mängis 2007/08 hooajal ka NBAs, saades Memphise eest 82 mänguga kirja keskmiselt 25.8 minutit, 10.9 punkti, 2.2 resultatiivset söötu ja 2.6 lauapalli.

Euroliigas on Hispaania tagamängija kontol mitu vägevat rekordit. 193 cm pikk hispaanlane on läbi aegade kõige rohkem mänginud ja skoorinud, visanud sisse enim viskeid ja kolmeseid ning on ka esimene mängija, kes jõudnud 4000 punktini.